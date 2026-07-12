Previsión meteorológica para este domingo, 12 de julio: temperaturas estables y cielos pocos nubosos

MURCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 12 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos por la mañana, predominando las nubes bajas en el litoral.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a flojos a moderados de componente este durante la mañana, soplando el noreste moderados en el Campo de Cartagena hasta la tarde, cuando quedarán variables flojos.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.