Previsión meteorológica para este domingo, 18 de enero: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 18 de enero, cielos con intervalos nubosos, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles dispersas. Intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas en descenso, más acusado para las mínimas. Heladas débiles en las sierras, moderadas en el Noroeste. Vientos flojos de componente norte, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 7 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 10 de máxima en Caravaca de la Cruz; 1 de mínima y 13 de máxima en Lorca; -1 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 4 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.