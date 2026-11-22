MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 22 de noviembre, cielos nubosos con nubes altas durante la primera mitad del día, tendiendo a quedar despejados. Brumas matinales y bancos de niebla en el interior.

Las temperaturas en ascenso en el litoral y en descenso o sin cambios en el interior. Las mínimas se producirán al final del día. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas de sierra del interior; amainando a lo largo de la tarde.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 7 de mínima y 18 de máxima en Yecla.