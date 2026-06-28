Previsión meteorológica para este domingo, 28 de junio: cielos poco nubosos y chubascos en el Noroeste

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 28 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste y el Altiplano, con probables chubascos y tormentas ocasionales, pudiendo ser localmente fuertes. Polvo en suspensión en el litoral.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en la mitad occidental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.