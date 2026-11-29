MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 29 de noviembre, Cielos poco nubosos; con intervalos de nubes bajas en el Este.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables.
En concreto, se esperan 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 19 de máxima en Murcia; y 4 de mínima y 16 de máxima en Yecla.