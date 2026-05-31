Previsión meteorológica para este domingo, 31 de mayo: cielos poco nubosos y chubascos ocasionales en las sierras

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 31 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde se esperan chubascos ocasionales.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en la mitad septentrional, con pocos cambios el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este durante el día.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.