Previsión meteorológica para este domingo, 1 de marzo: cielos nubosos, abriéndose algunos claros por la tarde

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 1 de marzo, cielos nubosos de nubes bajas, abriéndose algunos claros por la tarde. Brumas matinales, con bancos de niebla. Polvo en suspensión en el litoral durante la tarde.

Las temperaturas en ligero ascenso en el Altiplano, en ligero descenso o sin cambios en el resto. Vientos moderados del noreste en el litoral y flojos variables en el interior, con predominio de la componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.