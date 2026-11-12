Archivo - Previsión meteorológica para este jueves, 12 de noviembre: vientos fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 12 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales; tendiendo a intervalos nubosos en las sierras del norte de la Región al final del día, sin descartar precipitaciones débiles.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el Campo de Cartagena, con pocos cambios en el resto; las máximas irán en ascenso. Los vientos soplaran moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.

En concreto, se esperan 11 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 27 de máxima en Murcia; y 12 de mínima y 21 de máxima en Yecla.