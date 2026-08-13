Previsión meteorológica para este jueves, 13 de agosto: tormentas y chubascos que pueden ir acompañados de granizo

Archivo - Imagen de archivo. Lluvias registradas en el Noroeste - DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL - Archivo

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves, 13 de agosto, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos en el interior, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el norte de la región. No se descartan brumas matinales.

La AEMET ha establecido para este jueves, aviso de nivel amarillo por lluvias en el Noroeste, donde se podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Asimismo, también se mantiene aviso amarillo por tormentas en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas durante la misma franja horaria, de 13.00 a 21.00 horas. Estos fenómenos pueden ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.