Previsión meteorológica para este jueves, 15 de octubre: cielos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 15 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales, tendiendo a abrirse claros por la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, localmente en descenso en el Altiplano. Los vientos soplarán flojos variables, que tenderán a componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.