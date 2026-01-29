Previsión meteorológica para este jueves, 29 de enero: rachas muy fuertes en toda la Región, sobre todo en el Noroeste

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 29 de enero, cielos o muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales en el interior, poco probables en el litoral.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente notable en el interior. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral y cotas altas, con rachas muy fuertes en toda la región, especialmente intensas en el Noroeste.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.