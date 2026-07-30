Archivo - Previsión meteorológica para este jueves, 30 de julio: temperaturas significativamente altas en la Vega del Segura - EDU BOTELLA - Archivo

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 30 de julio, cielos poco nubosos o despejados y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el litoral, y en ascenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, el aviso amarillo en la Región de Murcia ante la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados centígrados la Vega del Segura. El aviso estará vigente desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.