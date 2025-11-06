Previsión meteorológica para este jueves, 6 de noviembre: cielos poco nubosos y máximas en descenso en el norte

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 6 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el norte de la región; el resto, con cambios ligeros. Los vientos soplarán moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.