Previsión meteorológica para este jueves, 1 de octubre: chubascos y tormentas localmente fuertes

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 1 de octubre, cielos nubosos, con nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en el interior con chubascos y tormentas localmente fuertes, más probables en las sierras

Las temperaturas con cambios ligeros. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.