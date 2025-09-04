Previsión meteorológica para este jueves, 4 de septiembre: cielos despejados y temperaturas en ascenso

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a nubosos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, salvo máximas sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.