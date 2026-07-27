Previsión meteorológica para este lunes, 27 de julio: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en descenso

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MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de julio, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas irán en descenso y los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.