Previsión meteorológica para este martes, 10 de noviembre: variaciones mínimas respecto a la temperatura

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 10 de noviembre, cielos poco nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas mínimas irán en descenso o sin cambios, mientras que las máximas irán en ascenso o sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur en el litoral.

En concreto, se esperan 8 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 28 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 23 de máxima en Yecla.