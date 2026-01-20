Previsión meteorológica para este martes, 20 de enero: rachas muy fuertes ocasionales en cotas altas

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 20 de enero, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, más probables en la mitad oriental de la Región, y cota de nieve alrededor de los 900 metros en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas con pocos cambios, con heladas débiles en las sierras del Noroeste. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el entorno del Mar Menor y sin descartar rachas muy fuertes ocasionales en las sierras de toda la Región.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.