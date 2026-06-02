Previsión meteorológica para este martes, 2 de junio: aviso amarillo y naranja por altas temperaturas

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 2 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso; y las máximas en ascenso, localmente notable. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a moderados de componente oeste por la tarde.

La Aemet ha activado aviso amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena, y naranja en la Vega del Segura, entre las 14.00 y las 20.00 horas.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 40 de máxima en la ciudad de Murcia.