Previsión meteorológica para este miércoles, 11 de noviembre: rachas de viento ocasionalmente muy fuertes por la tarde

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 11 de noviembre, cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas durante la segunda mitad del día, más probables e intensas en el interior al final de la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos de componente sur, arreciando al final de la tarde, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

En concreto, se esperan 11 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 11 de mínima y 21 de máxima en Yecla.