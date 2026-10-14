Previsión meteorológica para este miércoles, 14 de octubre: chubascos en el litoral y máximas en descenso

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 13 de octubre, intervalos de cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables y frecuentes en el litoral.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.