MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 18 de noviembre, cielos con intervalos de nubes altas y brumas matinales en el interior.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente notable para las mínimas, y los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las sierras.

En concreto, se esperan 14 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 30 de máxima en Murcia; y 15 de mínima y 23 de máxima en Yecla.