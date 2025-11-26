Previsión meteorológica para este miércoles, 26 de noviembre: cielos despejados y temperaturas en descenso

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 26 de noviembre, cielos despejados.

Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles en las sierras del Noroeste, y los vientos soplarán moderados del noroeste con intervalos fuertes, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas altas de madrugada, amainando en general al final del día.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.