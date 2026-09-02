Archivo - Previsión meteorológica para este miércoles, 2 de septiembre: aviso amarillo en el Noroeste por lluvias y tormentas - PIQSELS - Archivo

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 2 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la parte suroriental de la Región. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el Noroeste, que podrán ser ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. Polvo en suspensión en la mitad sur.

La Aemet ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este miércoles, de 14.00 a 20.00 horas, en el Noroeste. En concreto, el aviso, de riesgo bajo, prevé precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; las máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.