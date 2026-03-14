Previsión meteorológica para este sábado, 14 de marzo: cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 14 de marzo, cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras; tendiendo a quedar despejados al final del día.

Las temperaturas máximas en descenso, en el interior localmente notable; el resto con pocos cambios. Las mínimas se esperan durante la segunda mitad del día en las sierras. Vientos flojos a moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el interior.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.