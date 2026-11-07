Previsión meteorológica para este sábado, 7 de noviembre: nuboso con nubes bajas, probables brumas y bancos de niebla

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 7 de noviembre, cielos nubosos con nubes bajas, con probables brumas y bancos de niebla durante la madrugada, tendiendo a despejarse durante las horas centrales del día.

Las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 8 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 8 de mínima y 21 de máxima en Yecla.