Previsión meteorológica para este viernes, 12 de junio: lloviznas ocasionales y mínimas en descenso en el interior

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 12 de junio, cielos nubosos, con lloviznas ocasionales, quedando poco nubosos a lo largo de la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior y en el resto permanecerán sin cambios. Los vientos soplarán de componente este, flojos con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.