Previsión meteorológica para este viernes, 23 de enero: rachas de viento muy fuertes en zonas altas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 23 de enero, cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros a lo largo de la mañana, aumentando de nuevo a cubiertos en las últimas horas de la tarde, sin descartar precipitaciones débiles dispersas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o permanecerán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.