MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 27 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el Campo de Cartagena y en descenso en el resto; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en las sierras del noroeste de la Región. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes durante la primera mitad del día.

En concreto, se esperan 0 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 20 de máxima en Murcia; y 2 de mínima y 15 de máxima en Yecla.