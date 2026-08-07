Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 7 de agosto: tormentas localmente fuertes en el Noroeste - AYUNTAMIENTO DE JUMILLA - Archivo

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 7 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y zonas bajas del interior. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, con tormentas por la tarde que podrían ser localmente fuertes, e ir acompañadas de granizo menudo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas registrarán ligeros cambios, las máximas irán localmente en ascenso. Los vientos soplarán flojos del este o sureste, con intervalos moderados por la tarde.

La Aemet ha emitido aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo menudo y rachas de viento muy fuertes, este viernes en la comarca del Noroeste. También ha emitido un aviso amarillo en la misma zona por precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm en una hora. Concretamente, los avisos estarán activos de 14.00 a 22.00 horas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.