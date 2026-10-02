Previsión meteorológica para este viernes, 2 de octubre: chubascos localmente fuertes o muy fuertes, junto a tormentas

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 2 de octubre, cielos cubiertos con chubascos localmente fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas.

Las temperaturas irán en descenso, más acusado para las máximas. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y moderados de componente este en el litoral, ocasionalmente fuertes.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.