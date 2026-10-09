Previsión meteorológica para este viernes, 9 de octubre: probables chubascos y temperaturas en descenso

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 9 de octubre, cielos muy nubosos con probables chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes en la mitad sur de la Región durante la primera mitad del día.

Las temperaturas irán en descenso y los vientos soplarán flojos variables en el interior y moderados de componente este en el litoral.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.