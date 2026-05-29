Las primeras inversiones de RE-CREA estarán destinadas a transformar San Antón y ampliar la Vía Verde

Rueda de prensa de la alcaldesa tras la reunión de la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha dado un nuevo impulso a la transformación urbana y social de Cartagena con la aprobación de acuerdos que movilizan más de 11 millones de euros en inversiones, ayudas y actuaciones destinadas a mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos y avanzar en proyectos estratégicos para barrios y diputaciones.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que "seguimos avanzando con inversiones reales y proyectos concretos que mejoran la calidad de vida de los vecinos, modernizan Cartagena y generan nuevas oportunidades para nuestros barrios".

Uno de los principales acuerdos ha sido la puesta en marcha de las primeras actuaciones del proyecto RE-CREA, la estrategia de regeneración urbana y social financiada con fondos europeos FEDER que permitirá movilizar cerca de 15 millones de euros en distintos barrios del municipio.

En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado las dos primeras grandes actuaciones de RE-CREA, que movilizan cerca de 2,7 millones de euros. La principal inversión será la rehabilitación del antiguo centro de salud de San Antón, un edificio municipal que se transformará en Hotel de Asociaciones Sociosanitarias y centro de día especializado para terapias, talleres y actividades de atención social y sanitaria.

El proyecto saldrá a licitación por cerca de 2 millones de euros y permitirá crear espacios modernos y accesibles para entidades como la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Parkinson y TP, reforzando la red municipal de apoyo social y comunitario.

Además, se ha aprobado el acondicionamiento de la Vía Verde entre la avenida Víctor Beltrí y la calle Grecia, conectando Barrio Peral con la barriada Virgen de la Caridad mediante un corredor saludable y sostenible para peatones y ciclistas.

La actuación, presupuestada en más de 760.000 euros, incluirá nuevo pavimento, alumbrado, revegetación y mobiliario urbano para seguir recuperando espacios públicos pensados para las personas.

1,5 MILLONES PARA REMODELAR PINTOR PORTELA

La Junta de Gobierno también ha aprobado la remodelación integral de la avenida Pintor Portela, en la barriada de San Ginés, con una inversión de más de 1,5 millones de euros. La actuación permitirá renovar completamente uno de los principales accesos a Cartagena, mejorando asfaltado, aceras, alumbrado, drenaje, cruces peatonales y seguridad vial.

Arroyo ha subrayado que "seguimos cumpliendo compromisos con los barrios con inversiones que mejoran la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de Cartagena". Además, recordó que el Gobierno municipal construirá un nuevo local social en San Ginés, donde se invertirán más de 400.000 euros adicionales.

NUEVO CUARTEL DE POLICÍA LOCAL EN LA ALJORRA

En materia de seguridad, la Junta de Gobierno ha aceptado la subvención concedida por la Comunidad Autónoma para el nuevo cuartel de Policía Local de La Aljorra, una infraestructura estratégica con una inversión total de 1,25 millones de euros.

La Comunidad aportará 430.000 euros para este proyecto, que permitirá reforzar la presencia policial en el Campo de Cartagena y albergará además la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC). "La seguridad ciudadana es una prioridad para este Gobierno y seguimos desarrollando la mayor modernización de la Policía Local de Cartagena", ha afirmado Arroyo.

La alcaldesa ha recordado que durante esta Legislatura ya se ha puesto en marcha el cuartel de Cuesta Blanca, avanzan las obras del destacamento de Los Dolores, "que estará en funcionamiento a finales de verano".

OTROS ACUERDOS

Entre los acuerdos aprobados destaca también la inversión de más de 200.000 euros para una nueva red de alcantarillado en La Huertecica y el entorno del CEIP Luis Calandre, en Santa Ana, poniendo fin a los problemas derivados del uso de fosas estancas y mejorando las condiciones de salubridad.

La Junta de Gobierno ha aprobado además 140.000 euros en ayudas para AMPAS y asociaciones juveniles, destinados a proyectos educativos y al fomento de la participación juvenil y asociativa.

Asimismo, se ha formalizado la cesión de la Casa Museo de Isaac Peral al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas para reforzar su gestión turística y cultural y seguir impulsando la conservación y difusión del patrimonio municipal.

En el ámbito ambiental, el Gobierno municipal ha aprobado una modificación presupuestaria para incorporar 3,5 millones de euros destinados a actuaciones de saneamiento y depuración vinculadas a la recuperación ambiental del Mar Menor, financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La Junta de Gobierno también ha aprobado las bases para cubrir tres plazas de Técnico de Medio Ambiente y una de Ingeniero Técnico Agrícola, reforzando la capacidad técnica municipal en materia de sostenibilidad y desarrollo ambiental.

En el ámbito urbanístico, la Junta de Gobierno ha considerado de interés público el proyecto de cementerio multiconfesional previsto junto a San Antón, una iniciativa privada con una inversión superior a 1,5 millones de euros que permitirá ampliar los servicios funerarios del municipio y dar respuesta a las necesidades de distintas confesiones religiosas.

Al mismo tiempo, el Gobierno municipal ha informado desfavorablemente la instalación de un tanatorio en suelo residencial de El Chorlito, al no ajustarse al modelo urbanístico previsto en la revisión del Plan General.

"Seguimos avanzando en una Cartagena más moderna, sostenible, segura y cohesionada, con inversiones que llegan a los barrios y diputaciones y que mejoran los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos", ha concluido la alcaldesa.