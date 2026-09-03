A prisión por amenazar con un cuchillo a un viandante para robarle en la avenida Ciudad de Almería de Murcia

1113952.1.260.149.20260903094850 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre como autor de un delito de robo con intimidación, tras abordar presuntamente a otro que regresaba de madrugada a su domicilio en la avenida Ciudad de Almería y amenazarlo con un cuchillo para apoderarse de sus pertenencias.

La víctima logró huir a la carrera sin entregar sus efectos personales y dio el aviso a través de una llamada a la sala CIMACC 091, según ha informado el Cuerpo.

Varios efectivos policiales se desplazaron al lugar e iniciaron un dispositivo de búsqueda, que se saldó con la localización de un individuo cuya vestimenta y descripción física coincidían con los datos facilitados por el denunciante.

Tras realizar su identificación y las comprobaciones oportunas, los agentes arrestaron al sospechoso, quien ha ingresado en prisión provisional.

Las indagaciones posteriores confirmaron que el implicado acumulaba 15 detenciones anteriores, ocho de ellas concentradas en los últimos tres meses por la comisión de delitos similares.