Prisión provisional para el acusado de atropellar a cinco ciclistas en Murcia

Imágenes de la detención de un hombre por el atropello de cinco ciclistas en la carretera RM-F18, en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro - GUARDIA CIVIL

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por el atropello de cinco ciclistas ocurrido el pasado domingo en la carretera RM-F18, en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro.

Al varón se le investiga en el marco de un procedimiento abierto por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, dos delitos de lesiones imprudentes en concurso con un delito contra la seguridad vial, homicidio en grado de tentativa y abandono del lugar del accidente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El hombre, de 42 años, disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumple condena por un homicidio doloso cometido en 2013, dio positivo en el test indiciario de consumo de drogas.

Según ha precisado la Guardia Civil, los hechos se produjeron sobre las 11.00 horas del 4 de octubre en el tramo que conecta el pantano de la Pedrera con Cañadas de San Pedro. Tras el primer impacto contra el grupo de cinco mujeres, vecinas de Murcia, el conductor realizó un cambio de sentido a 200 metros y regresó con la intención de volver a arrollarlas.

Las mujeres tuvieron que saltar a la cuneta para evitar un segundo atropello y auxiliar a las compañeras tendidas en la calzada.

A consecuencia del arrollamiento, tres de ellas requirieron asistencia hospitalaria: dos con heridas de gravedad y una tercera con pronóstico leve. Tras el segundo intento, el hombre abandonó el vehículo a un par de kilómetros y huyó a pie por el monte hasta ser localizado y arrestado por los agentes.