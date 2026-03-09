Prisión provisional para uno de los detenidos por el atraco a una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de San Javier, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido mayor de edad que atracó el pasado viernes una sucursal bancaria en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Según apuntó la Benemérita, el varón irrumpió en el establecimiento sobre las 14.00 horas portando una pistola simulada y un machete junto a otra persona menor de edad.

El procedimiento se ha incoado para investigar la presunta comisión de un delito de robo con violencia o intimidación en establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso, en grado de tentativa, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

El asalto provocó la movilización inmediata de los agentes de la Policía Local y de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que lograron que los asaltantes depusieran su actitud tras negociar con ellos. La intervención finalizó sin heridos.