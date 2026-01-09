La producción industrial baja un 2,8% en noviembre en la Región de Murcia frente a una subida del 1,8% a nivel nacional

Archivo - Varios operarios trabajan en una fábrica - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 2,8% interanual el pasado mes de noviembre en la Región de Murcia, 4,6 puntos menos que la media nacional, que se incrementó un 1,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial creció en nueve comunidades autónomas y cayó en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla-La Mancha (+3,3%) anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se situaron La Rioja, Asturias y Extremadura, con retrocesos del 8,4%, 5,3% y 3,7%, respectivamente.

De enero a noviembre, la producción industrial en la Región de Murcia creció un 0,4%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la Región un 3,2%, con un descenso del 8,1% en el caso de los duraderos y un 2,6% menos en los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,5%, los bienes intermedios anotaron un 6,9% menos y los de la energía, un 3,6% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el IPI subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre.

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).

