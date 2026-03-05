La producción industrial sube un 0,5% en enero en Murcia, frente a una caída del 2,7% a nivel nacional

Variación interanual de la producción industrial, por comunidades autónomas - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,5% interanual el pasado mes de enero en Murcia, 3,2 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Murcia y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en cinco comunidades autónomas y disminuye en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en Murcia se ha incrementado un 0,5%, frente a un descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 2,3% con un descenso del 11,3%en el caso de los duraderos y un 1,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 11,4%, los bienes intermedios anotaron un 13% menos y los de la energía, un 23,9% más.