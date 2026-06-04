La producción industrial sube un 9,3% en abril en la Región de Murcia, el ascenso más pronunciado de todas las CCAA

Archivo - Vista general de una fábrica - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 9,3% interanual el pasado mes de abril en la Región de Murcia, lo que representa el ascenso más pronunciado de todas las comunidades, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la producción industrial en la Región se sitúa 5,1 puntos por encima de la media nacional, que se incrementó en el cuarto mes de 2026 un 4,2%, y continúa en cifras positivas, encadenando dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial creció en 14 comunidades autónomas y disminuyó en otras tres. Tras la Región de Murcia, Castilla-La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se situaron Extremadura, Baleares y Asturias, con retrocesos del 10,9%, 8,1% y 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la producción industrial en Murcia ha crecido un 5,3%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Región un 7,3%, con un descenso del 6,1% en el caso de los duraderos y un 9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 3,6%; los bienes intermedios anotaron un 2,1% más, y los de la energía un 25% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el IPI subió un 4,2% en abril en relación al mismo mes de 2025, ampliando en dos puntos el avance que experimentó en marzo.

Con el incremento interanual de abril, el más pronunciado desde el pasado mes de septiembre, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de ascensos tras el aumento del 2,2% registrado en marzo.

La subida de la producción industrial en abril fue resultado de los avances registrados en la producción de bienes de equipo (+6,8%), bienes intermedios (+4,4%), energía (+3,7%) y bienes de consumo no duradero (+2,5%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 3,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en abril, una décima más que en el mes previo.

En términos mensuales (abril sobre marzo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, en contraste con el fuerte incremento del 2,4% registrado en marzo.

Por sectores, los bienes de equipo presentaron el único aumento mensual de la producción, del 0,1%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor descenso (-2%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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