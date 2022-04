El profesor García Guirao (UPCT) recibe un premio internacional por su artículo sobre el movimiento de las olas marinas

CARTAGENA (MURCIA), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La revista suiza 'Mathematics' ha otorgado el premio al mejor artículo matemático en 2020 al catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Juan Luis García Guirao, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.

El artículo del investigador, del grupo de Sistemas Dinámicos Aplicados a la Ingeniería, aborda los nuevos patrones de onda de la nueva extensión no lineal de la ecuación de 'Boussines (2+1)-Dimensional' con cuarto orden, es decir, describe el movimiento y propagación de las olas marinas.

El premio consiste en 500 francos suizos y la publicación de un artículo en la revista 'Mathematics', que tiene un índice de impacto de 2,258, lo que la sitúa Q1 de las revistas de Matemáticas en el ranking del JCR.

El trabajo lo realizaron García Guirao, de la UPCT, y el profesor Haci Mehmet Baskonus de Harran University de Turkía, quien ha sido nombrado investigador altamente citado en 2020 por 'Clarivate' empresa que confecciona JCR.

El investigador turco realizó una estancia en la Escuela de Ingeniería Industrial.

La editorial ha premiado cinco trabajos que abordan temas como la optimización del pastoreo de elefantes, una red de reconocimiento profundo de las emociones del habla o sets triangulares para evaluar los factores de comportamiento del conductor relacionados con la seguridad vial, entre otros.

SOBRE GARCÍA GUIRAO

García Guirao, profesor del departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, ha recibido diversas distinciones en reconocimiento a su trabajo.

Fue premio NSP 2017, otorgado por Natural Science Publishing (NSP), la Universidad Gelisin de Estambul y lo Asociación de Matemáticas Africana.

En la actualidad, el catedrático es editor en jefe de la sección de Matemáticas de la prestigiosa Symmetry, una revista suiza de ciencia interdisciplinar.

Ha sido miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Española de Matemática Aplicada durante los últimos ocho años.

También formó parte del Comité Editorial de la revista MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, número uno en el ranking de publicaciones en Matemática Interdisciplinar y fundador y editor en jefe de la revista de investigación Applied Mathematics and Nonlinear Sciences.

El profesor de la Escuela de Industriales se convirtió en 2011 en el catedrático de universidad más joven de España, con la actual ley de universidades, consiguiendo la plaza con 33 años de edad.

Ha publicado más de 200 artículos de investigación en las mejores revistas internacionales.

Antes de incorporarse a la UPCT en 2005 fue profesor en las universidades de Alicante, Castilla-La Mancha y Universidad Autónoma de Barcelona.

Durante el curso 2013-2014 dio clase en la universidad estadounidense de Wisconsin-Milwaukee.

En 2019-2000, en la universidad de Louisiana, en Lafayette.