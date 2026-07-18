El programa de Telecinco 'El verano se mueve' emitirá en directo este próximo viernes desde Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Cartagena y su dársena serán el próximo viernes, 24 de julio, el escenario de la emisión en directo de 'El verano se mueve', el magazine vespertino de Telecinco que recorre este verano distintos enclaves del país para mostrar su atractivo turístico, cultural y gastronómico a los espectadores de toda España.

El programa, presentado por Ion Aramendi, trasladará todo su equipo a la explanada del Puerto, desde donde realizará una edición especial en directo que permitirá mostrar algunos de los principales atractivos de Cartagena.

El consistorio de la ciudad portuaria ha destacado que esto "supone un hito promocional" para el municipio. La concejala de Turismo, Beatriz Sánchez, ha manifestado que "es una magnífica oportunidad para seguir mostrando todo lo que Cartagena ofrece, desde nuestro patrimonio, hasta nuestra gastronomía, pasando por el mar y la amplia programación cultural y turística que tenemos este verano. Cartagena está más de moda que nunca y el próximo viernes será protagonista en una de las principales cadenas nacionales".

El magazine se emite de lunes a jueves desde los estudios centrales de Mediaset España, mientras que los viernes sale a la calle para emitir en directo desde diferentes localidades del país.