La promoción 2026 de la AGA: "La Región de Murcia ha sido nuestro hogar"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con la promoción 2026 de la Academia General del Aire y del Espacio - CARM

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos que han concluido este año su formación en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier han visitado este martes el Palacio de San Esteban, sede el Gobierno autonómico, en Murcia, donde han sido recibidos por el presidente de Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

En representación de los estudiantes de esta promoción, el alumno número uno, Javier Valdivieso, ha destacado que este viernes concluye "una etapa que ha marcado nuestras vidas" con la entrega de Reales Despachos.

Valdivieso ha asegurado que después de estos cinco años de formación en San Javier, "la Región de Murcia ha sido mucho más que el lugar donde se encuentra nuestra Academia, ha sido nuestro hogar, el escenario de nuestro crecimiento personal y profesional, donde hemos adquirido valores como el compañerismo, el esfuerzo y la vocación de servicio".

"Nos llevamos el recuerdo de una etapa irrepetible y el compromiso de desempeñar nuestras futuras funciones y responsabilidades con el mismo espíritu de servicio, lealtad y dedicación que se nos ha inculcado durante estos años", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que durante estos años, además de aprender a ser militares, han aprendido a "ser buenas personas" en una tierra que "siempre sentiremos un poco como nuestra".

Por su parte, el director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo, ha recordado que este ha sido el curso en el que se ha creado la formación Mirlo, en sustitución de la Patrulla Águila, y ha destacado el papel de la Unidad de Música y la celebración de la feria UNVEX 2026 en septiembre en el antiguo aeropuerto.

Este curso la AGA ha contado entre su alumnado con la Princesa de Asturias, que recogerá su despacho el próximo año junto con su promoción. "Ha sido un año bastante normal en su formación militar, hemos sido continuistas", ha afirmado el director de la Academia.

Asenjo ha coincido con su pupilo en señalar que quienes pasan por la AGA "tenemos algo de murcianos". "Cuando vuelves sientes esa acogida de tratar y de dar de los murcianos", ha afirmado.

Por último, López Miras ha agradecido el trabajo de los estudiantes a los que ha deseado que las imágenes de la Región que han podido ver desde el aire "permanezcan para siempre en vuestra memoria". Asimismo, les ha felicitado por "el compromiso" demostrado durante los cinco años de preparación y ha resaltado que "habéis sido magníficos alumnos y seréis unos magníficos oficiales al servicio de todos los españoles".

El presidente le ha entregado al director de la AGA una mapa del Reino de Murcia de 1768 y este le ha regalado la bandera de la Academia.

Este viernes los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía presidirán la entrega de Despachos a los 111 alumnos que egresan en 2026 de la Academia General del Aire y del Espacio, 81 del Cuerpo General, 16 del Cuerpo de Intendencia y 14 del Cuerpo de Ingenieros.