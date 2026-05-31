Un proyecto pionero de Enfermería ofrece cuidado especializado para las lesiones cutáneas de los enfermos de cáncer

La consulta de lesiones oncológicas de la Arrixaca es una iniciativa pionera en el tratamiento de los efectos secundarios de medicamentos contra el cáncer. - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto pionero de Enfermería en el Servicio de Oncología Médica de la Arrixaca aborda un problema infravalorado con gran impacto en los pacientes oncológicos: las lesiones cutáneas que aparecen como consecuencia de algunos tratamientos contra el cáncer.

La consulta de lesiones oncológicas del hospital Virgen de la Arrixaca ha demostrado ser una iniciativa pionera en el tratamiento integral de los efectos secundarios derivados de diversos medicamentos para eliminar las células cancerosas.

En la actualidad, más de 160 pacientes con afecciones en las uñas y piel de manos y pies. Impulsada hace dos años en el seno del Hospital de Día Oncológico de la Arrixaca, esta consulta nace para dar respuesta a una necesidad asistencial ahora no cubierta: el manejo específico de las lesiones ungueales y periungueales asociadas a terapias oncológicas.

Aunque a menudo consideradas complicaciones menores, estas afecciones pueden provocar dolor, infecciones y supuración e interferir de forma significativa en la vida diaria de los pacientes, lo que dificulta acciones tan básicas como caminar, vestirse o mantener la higiene personal. También se ha asistido otros tipos de heridas tumorales.

El proyecto representa un ejemplo destacado de innovación asistencial basada en la práctica clínica y en la detección directa de necesidades reales de los pacientes. Gracias al impulso financiero del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), un total de 166 pacientes, en 376 visitas, han recibido seguimiento periódico y cuidados especializados por parte de Enfermería, en un modelo de atención más personalizado que persigue la mejora de su calidad de vida.

La elevada demanda registrada desde su puesta en marcha pone de manifiesto la relevancia de este tipo de iniciativas y refuerza el papel de la enfermería como motor de proyectos innovadores dentro del sistema sanitario.

Asimismo, los resultados obtenidos han permitido avanzar un paso más, con la puesta en marcha de un ensayo clínico orientado a la prevención de estas lesiones, lo que consolida una línea de trabajo que combina asistencia, investigación y mejora continua del cuidado oncológico.