El PSOE de Cartagena denuncia que el Ayuntamiento incumple los plazos para presentar los presupuestos

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha denunciado que el Gobierno local ha incumplido los plazos legales para presentar los presupuestos municipales. Esto, han afirmado, "mantiene al Ayuntamiento sumido en un caos económico, con más de 100 millones de agujero económico, 276 modificaciones presupuestarias y 331 expedientes con reparos de Intervención, 159 de ellos con tramitación suspendida".

A juicio del concejal socialista Pedro Contreras esta cifras "retratan la falta de planificación y control del PP", han informado desde el partido. "A esto se suman las dificultades para acceder a los dos nuevos préstamos de los que dependen buena parte de las inversiones previstas por el gobierno de Arroyo para este año, el déficit, el remanente negativo de tesorería y la acumulación de facturas pendientes de pago por un importe que supera los 12 millones de euros", han añadido.

Contreras ha pedido al Gobierno municipal que explique "cuál es la situación financiera real del Ayuntamiento, qué operaciones pueden formalizarse y cómo piensa financiar sus compromisos".

Los socialistas consideran que, ante las inversiones anunciadas por la alcaldesa, Noelia Arroyo, "las cuentas no cuadran" y han afirmado que los órganos de control "alertan de deficiencias" a través del Plan Anual de Control Financiero de 2026.

En este sentido, han apuntado que este documento también señala que Arroyo ha concedido 87 subvenciones directas frente a 53 por concurrencia competitiva. "Esto incumple lo establecido por el Tribunal de Cuentas", han afirmado, a la vez que han indicado que el documento "advierte de otras muchas deficiencias entre las que también destaca el hecho de que la auditoría de Cartagena Puerto de Culturas ni siquiera pudo verificarse, según la documentación municipal".

Asimismo, han destacado que el documento también señala "posibles incumplimientos relacionados con la continuidad de servicios cuyos contratos han vencido, deficiencias de contratos y dificultades de control en determinados gastos de personal" y que además, contempla un seguimiento específico de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto.

Por otra parte, este Plan prevé controles periódicos sobre la ejecución presupuestaria, revisiones de los gastos realizados y actuaciones para mejorar los procedimientos administrativos y contables.

Para el PSOE, este documento "pone de manifiesto la importancia de reforzar la planificación, el control interno y la transparencia en la gestión de los recursos públicos".

"Cada día hábil que el Ayuntamiento abre sus puertas, Arroyo tiene que enmendar sus cuentas, haciendo una modificación presupuestaria porque en lo que va de año ya hay 276 modificaciones presupuestarias y 331 reparos. No se puede gobernar a golpe de improvisación y seguir anunciando proyectos sin explicar quién los va a pagar", ha denunciado Contreras.

El PSOE ha exigido a Arroyo que explique la situación financiera "real, las advertencias de Intervención y las medidas para recuperar el equilibrio presupuestario, garantizar el pago a proveedores y proteger los servicios públicos".