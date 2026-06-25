El PSOE de Cartagena no confía en que el Gobierno regional aumente su inversión en la Casa del Niño

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Cartagena ha afirmado que el último anuncio del Gobierno regional sobre la rehabilitación de la Casa del Niño "carece de toda credibilidad y responde únicamente a una nueva estrategia propagandística del partido popular de Noelia Arroyo y Fernando López Miras".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, considera que, con este anuncio realizado en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado este jueves en la Asamblea Regional, el Ejecutivo autonómico "vuelve a vender titulares y promesas vacías elevando a 8 millones de euros la inversión para la rehabilitación del edificio, cuando ha sido incapaz de cumplir todas las promesas que ha hecho hasta ahora sobre la remodelación del inmueble".

"¿Por qué tendrían que creer los cartageneros una promesa de 8 millones de euros cuando el Gobierno regional lleva años anunciando inversiones para la Casa del Niño que nunca ejecuta? Estamos ante otro anuncio falso y electoralista que, por desgracia para Cartagena, tampoco se va a cumplir", ha señalado Torres, según han informado desde el partido.

El dirigente socialista ha destacado que en 2023 el Gobierno regional anunció una inversión de 2 millones de euros para este proyecto. "Un año después, en 2024, la cifra pasó a ser de 3 millones. Ahora, sin haber ejecutado ninguna de las promesas anteriores, anuncian 8 millones de euros", ha indicado.

"Cada vez que hablan de la Casa del Niño cambian la cifra, pero nunca cambian la realidad: las obras no llegan, las inversiones no se ejecutan y el edificio sigue esperando. Lo único que crece son las cantidades que anuncian en las ruedas de prensa", ha criticado Torres.

"Llevan años tomando el pelo a los cartageneros. Anuncian proyectos millonarios una y otra vez, pero cuando llega el momento de cumplir desaparecen las inversiones y aparecen las excusas, ante el silencio cómplice de la alcaldesa Noelia Arroyo, que prefiere callar a reivindicar lo que nos corresponde", ha denunciado el portavoz socialista.