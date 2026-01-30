PSOE emplaza a López Miras a explicar su rechazo a decreto ómnibus que perjudica a 72.000 familias vulnerables de Murcia

El diputado del PSRM en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón - PSOE

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSRM en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón ha emplazado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, a que "explique a los ciudadanos por qué ha votado en contra de aumentar los ingresos de la mayoría social de esta Región". Y es que, ha lamentado, "el voto en contra del PP al decreto ómnibus del Gobierno de España perjudica directamente a más de 270.000 pensionistas, 180.000 trabajadores, 34.000 autónomos y 72.000 familias vulnerables de la Región de Murcia".

Durante su intervención ante los medios de comunicación, acompañado de las diputadas nacionales Caridad Rives e Irene Jódar, y la senadora Mariló Flores, el diputado socialista ha detallado que, entre las medidas incluidas en el decreto ómnibus "se encontraba un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas, otro del 7% para las pensiones mínimas, mientras que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital crecían un 11,40%".

Esta subida se añadía a las efectuadas desde 2018 por el actual Gobierno de España, que "ha supuesto un aumento de las pensiones de entre 350 y 425 euros cada mes".

En este sentido, ha explicado que, como consecuencia del voto en contra de los diputados del Partido Popular y de Vox de la Región de Murcia, entre otros, "un total de 270.649 pensionistas de la Región dejarán de percibir 36 euros de media al mes, es decir, más de 500 euros al año".

En el caso de las pensiones mínimas no contributivas, la pérdida potencial "se sitúa entre 50 y 100 euros mensuales, dependiendo del caso, por lo que tendrá que ser López Miras y el Partido Popular quien dé explicaciones a los pensionistas, y a los perceptores de estas prestaciones, por qué ha ordenado a sus diputados que voten en contra de estas mejoras para nuestra región".

"No vale que el PP intente justificar diciendo que no ha votado en contra la subida de las pensiones por otras medidas como que se beneficiaba a las okupas, algo rotundamente falso. El Partido Popular ha hecho simplemente lo que viene haciendo históricamente en este país", ha añadido.

Al hilo, ha recordado que, en los años 2012, 2013, 2017 y 2018, los Gobiernos del Partido Popular "no subieron las pensiones sobre la base de la revalorización del IPC y que en 2014 y 2018, apenas las subieron un 0,25% generando una ola de indignación al enviar una carta comunicando la subida cuyo coste era mayor que el incremento que percibían los pensionistas".

"Basta ya de excusas. Desde el Partido Popular tienen que decir la verdad: que no defienden el actual modelo que ha elegido este país para que las pensiones se actualicen sobre la base del IPC", ha aseverado el diputado socialista. El PP también ha votado en contra de la prórroga del Real Decreto que fijaba el Salario Mínimo Interprofesional para 2025.

Ha señalado que "aunque la fijación del SMI no cambia, sí se generan problemas al decaer el decreto: No existe una cobertura automática, se genera incertidumbre para trabajadores con salarios bajos, se dificulta la planificación de empresas y contratos, especialmente en sectores con alta temporalidad, como la agricultura".

"Desde que gobierna Pedro Sánchez, el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 60%, pasando de los 735,90 euro a los más de 1.221 euros en el 2026. 180.000 murcianos y murcianas se han beneficiado de una subida del salario mínimo interprofesional de 486 euros al mes", ha recordado.

Además, ha detallado que, en la Región de Murcia, con una tasa de pobreza del 32% que llega hasta el 43,9% en el caso de la pobreza infantil, según la tasa AROPE, "el voto en contra del PP a las medidas del escudo social, impactarán directamente sobre la población más vulnerable, como el 20% que sufre pobreza energética".

"En diciembre del 2025, 72.330 familias de la Región de Murcia percibieron el bono social eléctrico. Como consecuencia de la derogación del Real Decreto, podrán ver cómo estas familias murcianas tendrán un coste, un incremento del coste de la energía de entre 50 y euro150 al mes", ha explicado Martínez Salmerón.

Por otra parte, ha señalado que el voto en contra del PP también perjudica a los trabajadores autónomos "porque se ha votado en contra de las excepciones fiscales para trabajadores por cuenta propia de sectores como el transporte, el comercio, la hostelería o la agricultura y ganadería puesto que el Real decreto recogía conservar el límite máximo para módulos vigentes".

"Esto supone que 34.129 trabajadores por cuenta propia de la Región de Murcia se vean perjudicados y vean limitada la posibilidad de acogerse a los límites establecidos para módulos", ha concretado. E

En otro orden de cosas, el Real Decreto también actualizaba las entregas a cuenta a las CCAA y las entidades locales. Su derogación "supondrá privar a las arcas regionales de 760 millones de euros, lo que implica menor capacidad para financiar sanidad, educación y dependencia".

El Partido Popular de la Región de Murcia "prefiere atacar al Gobierno de España y confrontar con Pedro Sánchez antes que defender los intereses de la región", ha lamentado el diputado socialista".

Las repercusiones de la derogación del decreto ómnibus en la Región de Murcia se resumen así: "Menos ingresos para los pensionistas, menos protección para hogares vulnerables, incertidumbre para trabajadores con salarios bajos, mayor presión fiscal y administrativa para agricultores y autónomos y menores recursos para la Comunidad", ha expuesto.