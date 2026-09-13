El PSOE exige a López Miras "un plan real", con plantillas y recursos, para reducir los cupos en la sanidad

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que exige al Gobierno de López Miras que ponga en marcha, en el plazo de seis meses, un plan específico, con plantillas y recursos, para reducir de forma urgente los cupos de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería.

Así lo ha anunciado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, que ha asegurado que el Gobierno de López Miras "miente y la sanidad pública en la Región de Murcia está peor que nunca".

"La atención primaria está a punto de explotar porque este Gobierno regional es incapaz de cumplir los compromisos que firmó dentro de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria en la Región de Murcia 2023-2026", ha señalado. En este sentido, ha recordado que en 2023 prometió 111 nuevos médicos de familia, pero estamos a finales de 2026 y más de la mitad de esas plazas siguen sin cubrir.

También ha remarcado que el Gobierno de López Miras prometió reducir el número de pacientes por médico a 1.250, "y no solo no han bajado los cupos, sino que han aumentado, llegando a alcanzar cifras insoportables de 1.700 pacientes por médico de familia en el área de salud de Lorca, por ejemplo".

Además, Sánchez ha detallado que, en 2022, el propio Servicio Murciano de Salud obligó a las nueve gerencias de área a incorporar en sus acuerdos de gestión el objetivo de que las agendas de los médicos de familia ofrecieran cita en menos de 72 horas, estableciendo como meta que este estándar se alcanzara al menos en el 75 por ciento de los días evaluados.

"Por todo ello, presentamos esta moción en la Asamblea Regional. No vamos a permitir que el Partido Popular siga poniendo en peligro la salud de la ciudadanía y la del personal sanitario", ha concluido.