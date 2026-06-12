PSOE exige un plan urgente de limpieza ante la acumulación de flores y restos vegetales en las calles de Murcia

Acumulación de flores en una calle de Murcia - PSOE DE MURCIA

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, ha reclamado este viernes al Gobierno local del PP la puesta en marcha urgente de un plan extraordinario de limpieza viaria, según ha informado el partido en un comunicado.

Fructuoso ha reclamado una mayor coordinación entre las áreas de Parques y Jardines y Limpieza ante la acumulación de flores y restos vegetales en calles, plazas, aceras y carriles bici de distintos puntos debido a la caída de flores de tipuanas y jacarandas.

La edil, que ha visitado varias zonas afectadas para comprobar el estado de la vía pública, ha señalado que este fenómeno responde a los ciclos naturales del arbolado urbano y es una situación "perfectamente previsible" para el Gobierno municipal.

Por ello, ha defendido una planificación conjunta que permita adaptar los recursos de limpieza a los periodos de floración. "La clave es actuar antes de que el problema se traslade a las calles y no cuando ya se ha producido", ha explicado.

La representante del PSOE ha advertido de que la acumulación de estos restos vegetales no es solo una cuestión de imagen. "Cuando estos restos se amontonan sobre aceras, calzadas o carriles bici el suelo se vuelve resbaladizo y pegajoso, lo que aumenta el riesgo de caídas, especialmente para las personas mayores, los niños, las personas con movilidad reducida o quienes se desplazan en bici o patinete", ha asegurado.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha urgido al PP de La Glorieta a activar un refuerzo rápido de las tareas de barrido y mantenimiento en los enclaves más críticos.

Fructuoso ha concluido anunciando que, si el equipo de Gobierno no adopta medidas correctoras en las próximas dos semanas, el PSOE elevará una moción al Pleno municipal para exigir la ejecución de dicho plan intensivo. "No podemos normalizar que cada año ocurra lo mismo por falta de previsión", ha zanjado.