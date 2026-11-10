El PSOE de Lorca acusa a Fulgencio Gil de "manipular" la información sobre el soterramiento

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Lorca ha acusado al alcalde, Fulgencio Gil, de "lanzar bulos y manipular la información" sobre las obras del ferrocarril y el soterramiento, así como sobre la recuperación del servicio en las estaciones de San Diego y Sutullena y la reapertura de las calles afectadas. Los socialistas sostienen que la fecha de 2031 para la recuperación del servicio ferroviario es una estimación municipal y no un plazo confirmado por ADIF.

La formación ha reclamado al regidor que aplique a sus propios compromisos la misma exigencia de información y plazos que reclama al resto de administraciones. Como ejemplo, ha recordado los anuncios sobre la cesión de la parcela para el centro de salud de San Cristóbal, que, según el PSOE, todavía estaba pendiente en enero de 2024, pese a que Gil había anunciado su entrega en septiembre de 2023. También ha señalado que el proyecto, cuya presentación se anunció para el primer trimestre de 2026, no se había presentado ni licitado, según denunció el partido el pasado julio.

El PSOE ha asegurado que solicitará al Ministerio información sobre el ferrocarril y que exigirá al alcalde y al Gobierno regional explicaciones sobre sus compromisos pendientes, según ha informado la formación socialista lorquina.