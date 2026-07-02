El PSOE de Murcia apoya a los trabajadores del transporte público: "No piden ningún disparate"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, en la manifestación de los trabajadores del transporte público - PSOE MURCIA

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha mostrado su apoyo a los trabajadores de las empresas de transporte público que han organizado una manifestación este jueves por la mañana por el centro de Murcia, como parte de las dos jornadas de huelga en las que piden un calendario anual de festivos y fines de semana y la subida salarial del IPC.

Ruiz considera "básicas" estas reivindicaciones y ha señalado que "aunque se trate de un servicio externalizado, sigue siendo un servicio público que no puede prestarse a costa de ignorar las condiciones laborales de quienes lo hacen posible cada día", han informado desde el partido.

"No están pidiendo ningún disparate, sino algo tan básico como la actualización de sus salarios con el IPC y un poco de previsión para poder conciliar", ha afirmado.

Además, el portavoz socialista ha lamentado que el Ayuntamiento de Murcia "lleve ya tres años retrasando la licitación del nuevo modelo de transporte público, después de que el Tribunal Administrativo ya tumbara una vez el contrato".

Ruiz ha criticado que "en 2026 en esta Región se presente como algo revolucionario que ya se pueda pagar con tarjeta en algunos sitios, esta ya nos da una idea muy clara del nivel del abandono que sufre el transporte público".

Por último, Ginés Ruiz ha reclamado a la Administración regional y local que "dejen de mirar hacia otro lado ante el abandono del transporte público" y "apoyen a quienes lo sostienen cada día".